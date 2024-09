A Chieti riparte la refezione scolastica, iscritti in aumento

Con l'avvio delle lezioni a tempo pieno, a Chieti è ripartito il servizio di refezione scolastica negli Istituti Comprensivi comunali. In aumento il numero di iscritti, ad oggi a quota oltre 1.300, e in occasione del primo giorno del servizio il sindaco Diego Ferrara e l'assessora all'Istruzione Teresa Giammarino insieme a Gabriella Ianiro, presidente della Commissione consiliare Mensa, sono andati a verificare che tutto fosse a posto nelle scuole di via Amiterno e alla "Antonelli".

"Siamo lieti e sollevati che questa attività si sia concretizzata - dicono Ferrara, Giammarino e Ianiro - il cibo è gradito dai bambini, cosa emersa chiaramente anche lo scorso anno, gli ingredienti sono tutti di qualità, a chilometro zero, stagionali e genuini, cotti in modo semplice e gustoso, con grandissima attenzione alle diete speciali, esattamente come chiesto dall'Amministrazione. Ancora una piccola parte continua a portare il cibo da casa, ma siamo vicini ai numeri degli anni scorsi per il totale di pasti serviti. Lieti anche di aver potuto inaugurare questo nuovo inizio con due locali mensa totalmente riqualificati alla scuola di via per Francavilla e al Villaggio Celdit, segno di attenzione ulteriore per questo servizio che abbiamo fortemente voluto continuare ad assicurare anche in tempo di dissesto, preservandolo il più possibile.

Proseguiremo con la proroga tecnica che si è resa necessaria in attesa della definizione dell'iter dell'appalto di cui si sta occupando l'AreaCom della Regione e di cui speriamo di avere notizie al più presto, in modo da poter continuare con il gestore che verrà individuato dalla procedura di questo importante servizio per l'utenza più giovane".



