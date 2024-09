World Skate Games, strade chiuse e disagi per utenti Tua

Strade chiuse e divieti di transito dalle 8 alle 14 di oggi per lo svolgimento del World Skate Games 2024 nell'area metropolitana tra Pescara e Montesilvano con notevoli disagi per gli automobilisti e gli utenti di Tua, soprattutto a causa della tardiva comunicazione da parte dell'azienda di trasporti. Il tutto per permettere lo svolgimento della maratona su pattini in linea, sulla distanza di 42 km, che da Pescara passa sul lungomare di Montesilvano e Francavilla, in una prova aperta a tutti: dagli amatori alle famiglie e ai giovanissimi, tutti hanno potuto partecipare alla 'Open Marathon'.

Problemi per il traffico cittadino con diverse persone costrette ad uscire di casa senza poter utilizzare l'auto: come spesso accade in questi casi alcuni automobilisti hanno avuto discussioni e battibecchi con gli agenti della polizia locale e gli steward che presidiavano le strade chiuse al traffico.

Diversi utenti Tua, in attesa alle fermate, hanno lamentato il fatto di avere appreso della sospensione di alcune linee e soppressione delle fermate nella tarda serata di ieri: la pubblicazione dell'avviso di 'variazione d'esercizio' non è stata sufficientemente tempestiva, anche in considerazione del fatto che la gara in questione, e il relativo percorso, erano conosciuti da diverso tempo. Complessivamente sono state sospese otto linee urbane dell'area metropolitana (2/, 3, 3/, 38, 6, 10, 16, 21), mentre le altre linee hanno comunque subito delle variazioni di percorso con la soppressione di alcune fermate; sospese inoltre le linee extraurbane di collegamento con Penne, Città S.Angelo, Ortona (Chieti), Atri e Giulianova (Teramo).

Con diverse strade chiuse, il traffico veicolare si è spostato in altre arterie dove si sono formate lunghe file. Le strade chiuse per le gare e vietate al traffico a Pescara sono: Piazza I Maggio-Largo Mediterraneo, Via della Riviera fino al confine con Montesilvano, Via Nazionale Adriatica Nord, Piazza Duca degli Abruzzi, Viale G. Bovio, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza Duca D'Aosta, Ponte Risorgimento, Piazza Unione, Viale Marconi, Via Plauto, Viale Pindaro, Via della Bonifica, Via Nazionale Adriatica Sud fino al confine con Francavilla al Mare, Viale Primo Vere, Piazza Le Laudi, Via C. De Nardis, Lungomare Papa Giovanni XXIII, Lungomare Cristoforo Colombo, Via A. Doria, Rampa di collegamento tra Piazza della Marina e Via R. Paolucci, Via R. Paolucci, Lungomare Giacomo Matteotti. L'ordinanza, completa di tutti i dettagli, è consultabile qui su https://shorturl.at/Nr19W.



