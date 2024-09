Tac fuori uso in ospedale Sulmona, esami urgenti dirottati

Uno sbalzo di corrente manda in tilt la tac. Accade nel reparto di radiologia dell'ospedale di Sulmona. Da ieri il macchinario non è funzionante tanto che gli operatori hanno subito avvisato la direzione sanitaria del presidio ospedaliero, il pronto soccorso del locale ospedale e il pronto soccorso di Avezzano dove verranno dirottati i pazienti per gli esami urgenti.

La Asl si è attivata per risolvere la problematica. Il tecnico individuato per il sopralluogo e la rimessa in funzione del macchinario non sarà disponibile prima di lunedì, come confermano dall'azienda sanitaria che sta cercando di limitare al minimo tutti i disagi. "L'attività del reparto di radiologia"- ricordano dalla Asl- "ha comunque consentito nell'ultimo periodo di abbattere le liste d'attesa, soprattutto per quanto riguarda la tac con contrasto". Fino a lunedì l'ospedale resta senza tac. I pazienti, in caso di evenienze o urgente, saranno trasferiti nell'ospedale di Avezzano per l'esame.



