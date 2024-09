Giunta Abruzzo approva bilancio di previsione 2024-2026

La Giunta regionale d'Abruzzo, riunita all'Aquila in seduta ordinaria, su proposta dell'assessore al Bilancio, Mario Quaglieri, ha approvato la variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026, in base alle richieste pervenute dai vari Servizi e Dipartimenti di iscrizione di entrate e di corrispondenti spese derivanti da assegnazioni vincolate. Ecco elenco e previsione di costi: FSC 2021/2027 - Realizzazione del Parco Nord nel Comune di Pescara.

€ 3.000.000; Fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo. € 3.962.790,39; PNRR Progetto 1000 Esperti - Restituzione somme da accordo di conciliazione. € 20.808; Progetto FIRESPILL.

Programma 2014-2020 Interreg V-A Italy-Croatia CBC. € 78.041,44; Potenziamento dei servizi fitosanitari regionali - annualità 2024. € 81.019,76; Intervento assistenza tecnica AT001 previsto dal Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027. € 73.200; Progetto sperimentale Sistema Duale nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale. € 1.053.385; PNRR Intervento M5C1 - 15 - Investimento 3 - "Rafforzamento del sistema duale". € 1.226.084. Sempre su proposta dell'assessore Quaglieri sono stati approvati gli organigramma e i conseguenti funzionigramma relativi all'assetto organizzativo del Dipartimento Lavoro e Attività Produttive, del Dipartimento Sociale, Enti Locali e Cultura e del Dipartimento Presidenza, Programmazione e Turismo.



