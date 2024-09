Spiagge attrezzate e totem sensoriali, la ciclabile inclusiva

Promuovere il turismo accessibile e inclusivo per persone con bisogni speciali: è l'obiettivo di "Bike to Coast For Everyone", progetto cofinanziato dalla Regione Abruzzo con il coinvolgimento dei 19 comuni lungo i 131 chilometri di costa abruzzese nonché di Anffas, Legambiente Abruzzo e Lega Navale di Ortona.

Il progetto sarà presentato con un evento pubblico domenica prossima, 22 settembre: dalle 10 alle 13, in piazza Sirena a Francavilla al Mare (Chieti) previsti laboratori di artigianato artistico, di mosaico e bigiotteria a cura di Anffas Pescara, laboratorio della carta fatta a mano con maestri cartai a cura di Anffas Ortona, esperienze in kayak e catamarano con la Lega Navale di Ortona, prove con handbike.

Saranno presenti Daniele D'Amario, sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale dell'Abruzzo con delega al turismo, Lorena Ziccardi, atleta di handbike, Marco Ardemagni, conduttore di Caterpillar Rai Radio 2.

"Il progetto prevede la realizzazione e l'organizzazione di spiagge attrezzate, servizi cicloturistici con biciclette dedicate, installazione lungo il percorso di stazioni di scambio e nolo bici. In questa sede - dichiara D'Amario - mi sembra opportuno sottolineare il grande spirito di collaborazione che si è creato tra la Regione, le associazioni del Terzo settore e i Comuni".

L'evento è organizzato e cofinanziato da Regione Abruzzo con Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità del ministero per le Disabilità. I partner sono Anffas, Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, Legambiente, diciannove comuni della costa abruzzese, il patrocinio è del Comune di Francavilla al Mare.

Fra le azioni realizzate fino a oggi da 'Bike to Coast For Everyone': cicloturismo con biciclette adeguate, gite in barca, corsi di vela e kayak con imbarcazioni attrezzate, spiagge accessibili attrezzate, segnaletica turistico-culturale con 19 totem sensoriali dislocati lungo i diversi tratti di pista ciclabile e nelle vicinanze degli uffici IAT.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA