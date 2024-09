Lavori nel traforo del Gran Sasso al via da ottobre

Riunione tecnica in Prefettura a Teramo nell'ambito del Comitato Operativo Viabilità per valutare la gestione della viabilità provinciale in concomitanza con gli interventi - effettuati dal Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso - che, dal prossimo ottobre, interesseranno le gallerie del traforo del Gran Sasso sull'autostrada A24. All'incontro, presieduto dal viceprefetto vicario, hanno preso parte, oltre alla dirigente della locale Sezione di Polizia stradale e al dirigente del Coa di L'Aquila, i rappresentanti di Strada dei Parchi, Autostrade per l'Italia e Anas.

Strada dei Parchi ha chiarito che durante lo svolgimento dei lavori - della presumibile durata di 45 giorni - potrà essere aperta al traffico veicolare una sola galleria alla volta, utilizzabile su una sola corsia, a senso unico alternato, regolato da apposito impianto semaforico. Nel periodo indicato sarà consentito il transito in ciascun senso di marcia per la durata di 5 minuti ogni 30 minuti circa.

Saranno adottate tutte le misure necessarie a garantire il rispetto delle modalità di transito stabilite e quindi l'utilizzo del traforo in condizioni di sicurezza.

Percorso alternativo dalla provincia di Teramo verso L'Aquila-Roma è quello della A14 in direzione sud fino all'innesto con la A25 e quindi la percorrenza della stessa A25 e poi della A24. La Polizia stradale garantirà la consueta costante presenza delle proprie pattuglie al fine di monitorare i flussi di traffico e le eventuali criticità che dovessero presentarsi.



