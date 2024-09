Formazione: Abruzzo Green Academy, 98% studenti trova lavoro

Un percorso di formazione gratuito dall'alto valore sociale e professionale, che guarda al futuro investendo sulla preparazione di tecnici sempre più richiesti nell'era della transizione ecologica, un'opportunità concreta di inserimento nel mondo del lavoro, con le aziende già pronte ad accogliere i nuovi professionisti.

È il significato emerso oggi all'Aquila nel corso dell'Open Day dell'Abruzzo Green Academy, durante il quale sono stati presentati i corsi gratuiti della scuola speciale di Alta tecnologia dell'ITS "Efficienza energetica" dell'Aquila, "Home building manager- Tecnico superiore per l'efficienza energetica nell'edilizia sostenibile", ed "Energy manager-Tecnico superiore per l'efficienza energetica degli impianti".

All'evento hanno partecipato Roberto Santangelo, assessore regionale all'Istruzione e Formazione professionale; Fabrizio Taranta, assessore comunale all'Ambiente dell'Aquila, Antoniana Luisio, delegata dell'Ufficio Scolastico regionale Abruzzo; Mara Laglia, presidente Fondazione ITS Efficienza Energetica L'Aquila; Carlo Imperatore, direttore corsi ITS Efficienza Energetica L'Aquila; Maria Chiara Marola, dirigente scolastica ITIS "Amedeo Duca d'Aosta", insieme ai dirigenti scolastici di Sulmona e Pescara; Berardino Pierleoni, Edilenergia- Cna; Adonios Filipou, coordinatore didattico.

"La Regione crede molto negli Its, come ha dimostrato investendo già 12 milioni - ha esordito l'assessore regionale Santangelo -. Questa è ancora di più una grande opportunità perché si tratta di un percorso di formazione gratuito, cosa non scontata nelle altre regioni dove c'è un'importante compartecipazione delle famiglie. Continueremo ad investire in questa direzione perché ci sono dati reali che ci dicono come fino al 98% degli studenti trova un'occupazione una volta terminati i percorsi, a conferma di un collegamento diretto con il tessuto produttivo. Come Regione Abruzzo siamo disponibili a mettere in campo ulteriori 9 milioni nei circuiti Its qualora dovessero servire, anche in un periodo in cui le risorse sono poche, perché ci crediamo davvero".

Nel suo intervento, la presidente della Fondazione Its Efficienza energetica Mara Laglia ha sottolineato: "Purtroppo non tutti hanno consapevolezza delle opportunità offerte da questa scuola. Lo scopo dell'open day è proprio far conoscere ai ragazzi le grandi opportunità offerte da questa scuola attraverso questi due corsi, uno fortemente orientato all'industria e uno all'edilizia. Una giornata aperta a tutti per presentare le attività e i percorsi di studio, con importanti novità in materia di transizione energetica e sostenibilità ambientale, per la formazione di tecnici in grado di trovare lavoro nel 98% dei casi una volta terminati gli studi". Ha poi aggiunto Carlo Imperatore, direttore corsi ITS Efficienza Energetica L'Aquila: "Mi soffermo sempre sull'alto valore sociale della scuola, che è gratuita, e dà opportunità a tutti coloro che sono interessati a lavorare nel nuovo mondo della transizione energetica e delle energie rinnovabili. Il mercato del lavoro richiede nuove competenze, noi formiamo sia persone che già lavorano, per avvicinarle a un percorso professionale che richiede nuove competenze, sia giovani che vogliono avvicinarsi al mondo delle energie rinnovabili.

Consideriamo che l'agenda della transizione ecologica determinerà la necessità di inserire 540mila nuovi esperti del settore energia nei prossimi 5 anni. L'obiettivo della scuola è dare una risposta a questa esigenza".



