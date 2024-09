Concerto per la memoria rom,solisti Scala e Rossini con Spinelli

I solisti della sezione Anpi della Scala e i solisti della Orchestra Sinfonica G. Rossini di Pesaro daranno vita con i musicisti rom Alexian Santino Spinelli e suo figlio Gennaro ad un concerto evento in Abruzzo al Teatro De Nardis di Orsogna il 29 settembre in omaggio a Gennaro Spinelli, il padre di Alexian, nato proprio a Orsogna, che fu deportato e internato con la sua famiglia dai fascisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Orsogna è il primo Comune in Italia ad aver riconosciuto il Samudaripen (il genocidio dei rom e sinti) con una delibera pubblica. Protagonisti dell'eccezionale evento concertistico saranno, oltre ai due noti musicisti abruzzesi, anche l'altra figlia di Alexian, Evedise, una virtuosa arpista che sarà l'ospite d'onore dello spettacolo.

L'ensemble etno-classico proporrà musica rom in chiave etno-sinfonica con composizioni originali di Alexian Santino Spinelli, musiche della tradizione rom e brani di celebri compositori europei che si sono ispirati al mondo rom.

L'orchestra vedrà insieme prestigiosi solisti: Francesco Lattuada e Thomas Cavuoto, viole, Gabriele Garofano, violoncello, Omar Lonati, contrabbasso dalla Scala, Marco Bartolini, Paride Battistoni e Henry Domenico Durante, violini, Noris Borgogelli, viola, Luca Bacelli, violoncello dalla Rossini, oltre ai tre artisti della famiglia Spinelli.

Alexian Santino e Gennaro, sono stati protagonisti alla Scala il 10 aprile scorso di un concerto storico: musicisti rom, padre e figlio, che hanno incantato il pubblico che ha tributato al loro percorso artistico una lunga standing ovation.

L'evento di Orsogna si inserisce nell'ambito della 31^ edizione della manifestazione Amico Rom che contempla, dal 29 settembre al 5 ottobre: concorso e premiazioni, musica, eventi culturali e celebrazioni che coinvolgeranno le città di Lanciano, Orsogna, San Vito Chietino, Pescara e Castel Frentano. Il concerto di Orsogna è promosso dalla Proloco e dal Comune di Orsogna, dall'Associazione Them Romanò, dall'UCRI, dall'Anpi Scala, dall'Istituzione Sinfonica Rossini e dalla casa discografica Compagnia Nuove Indye (CNI).



