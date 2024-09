Classica, pop e multimedia, 16 serate al Teatro dei Marsi

Dalla musica classica (sinfonica, operistica, pianistica) alla musica pop con omaggi da Battisti ai Beatles, fino ad Amy Winehouse, in una programmazione che include anche teatro e spettacoli crossmediali. Si presenta così la 18/a stagione della Stagione musicale 2024-25 del Teatro dei Marsi di Avezzano (L'Aquila), a cura dell'associazione culturale Harmonia Novissima, diretta da Massimo Coccia.

Quest'ultimo ha presentato i sedici 16 appuntamenti che animeranno l'autunno-inverno, a partire dall'11 ottobre per finire il 21 marzo nella sala conferenze del Comune di Avezzano.

A portare i saluti istituzionali, il sindaco Gianni Di Pangrazio, il vicesindaco Domenico Di Berardino e il presidente di Harmonia Novissima Giuseppe Franceschini.

Per la musica classica sono attesi due grandi pianisti, un mostro sacro ed un giovane talento: Andrei Gavrilov, nel 1974 primo premio assoluto al Concorso internazionale Tchaikovsky, dall'impressionante carriera internazionale, primo artista sovietico a poter rimanere in Occidente senza dover chiedere asilo politico; Arsenii Mun, nel 2023 vincitore assoluto del Concorso internazionale Ferruccio Busoni 2023, vincendo anche il Premio Benedetti Michelangeli, assegnato solo in caso di verdetto unanime della giuria e non più concesso da tre decenni, ed il Premio del Pubblico. In cartellone anche una grande violinista, giovane ma già di successo: Giulia Rimonda, con la Filarmonica della Repubblica Ceca. Appuntamento di rilievo con l'opera lirica, stavolta 'La Bohème' di Puccini, nel centenario della morte del compositore.

Sotto il periodo di Carnevale è in programma il concerto 'Sogno Veneziano', erede dell'applaudita tradizione di Rondò Veneziano, attualmente l'unica formazione italiana riconosciuta dal maestro Reverberi. Spettacolo che fonde i generi pop e classico, dando vita ad una sinfonia nuova, capace di insediarsi nel cuore degli spettatori. Musiche, parole, immagini, per raccontare l'incantesimo di Venezia, la città più romantica del mondo.



