Maltempo: A Pescara e Montesilvano aperti i Coc

Proseguono i disagi a Pescara per il maltempo. A causa delle abbondanti piogge delle ultime ore e degli allagamenti in alcune strade, il Comune ha infatti aperto il (Coc) Centro Operativo Comunale. I cittadini possono segnalare situazioni particolari chiamando il numero 0854283400.Intanto da questa mattina sono operativi sul territorio uomini e mezzi di Polizia locale, Personale comunale, Protezione Civile (In funzione anche le idrovore), Squadre di Ambiente che proseguono senza sosta i lavori per interdire le strade impraticabili, mettere in sicurezza i sottopassi e intervenire sui tombini. Massima attenzione nei pressi dei sottoposti dotati di impianto semaforico. È stato anche potenziato il servizio davanti alle scuole per agevolare l'uscita degli studenti. Problemi e disagi per la pioggia anche a Montesilvano dove il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis ha firmato l' Ordinanza per l' attivazione del Coc per lo stato di criticità delle strade cittadine, a seguito degli eventi metereologici in corso.

Sentito il parere dell'architetto Fabio Ciarallo, Dirigente del Settore V Opere Pubbliche e manutenzione della città, si è ritenuto opportuno attivare un servizio di controllo e monitoraggio sul territorio al fine di mettere in sicurezza la popolazione, prestando assistenza e supporto con l'ausilio delle Associazioni di Volontariato. Nell'ambito della situazione di emergenza, al fine di assicurare la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, è possibile contattare i numeri: 085.4481900 e 085.44 81732



