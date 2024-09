Allagamenti a Pescara, Polizia locale chiude strade

A‍ Pescara la Polizia Locale ha chiuso le seguenti strade a causa dell'emergenza allagamenti: via Caravaggio (da via Bernini in direzione nord), via Celommi (fino al lungomare), Piazza della Marina, via Cigno, via Piomba, via Spaventa (da via Chiarini e via D'Avalos), via dei Peligni (da via Socrate a via dei Sabini). Le pattuglie stanno intervenendo sulla Riviera Nord, all'altezza dello stabilimento San Marco, per valutare la chiusura in direzione nord.

In tutti questi punti è stato richiesto l'intervento della Protezione Civile, anche con l'uso delle idrovore dove necessario. Altre situazioni di criticità sono in fase di valutazione.



