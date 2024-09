Polizia, Muriana è il vicario del questore di Chieti

È Pierfrancesco Muriana, da oggi, il vicario del questore di Chieti. Originario di Bucchianico (Chieti), 54 anni, è arrivato alla Questura di Chieti lo scorso gennaio ricoprendo l'incarico di dirigente della divisione polizia amministrativa sociale e dell'immigrazione. Arruolatosi nella Polizia di Stato nel 1990, ha frequentato il 7° Corso Quadriennale per Aspiranti Allievi Vice Commissari della Polizia di Stato all'Istituto Superiore di Polizia di Roma e ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel 1995 all'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma. Assegnato come primo incarico alla Questura di Palermo nel 1995, nel 2001 è stato trasferito alla Questura di Pescara, ove ha ricoperto diversi incarichi, tra cui quello di dirigente della Squadra Mobile, e dove è rimasto fino al 2018, salvo una parentesi di due anni, dal 2008 al 2010, durante la quale è stato dirigente della Squadra Mobile della Questura di Ascoli Piceno.

Promosso Primo Dirigente nel 2018 è stato assegnato, quale Dirigente, al Commissariato di P.S. di Manfredonia (Foggia) e poi alla Questura di Foggia dove ha diretto la Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell'Immigrazione.

Il questore di Chieti, Aurelio Montaruli, ha espresso e viva soddisfazione per il prestigioso incarico che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha assegnato a Muriana augurandogli i migliori successi lavorativi.



