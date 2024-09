Morti due cercatore di funghi sui Monti della Laga

Sono due i morti per funghi sui Monti della Laga: all'82enne di Corropoli (Teramo) deceduto stamattina al Ceppo si aggiunge un 85enne di Tortoreto (Teramo) che è caduto in un dirupo nel territorio di Valle Castellana proprio mentre cercava dei funghi.

Quest'ultimo è scivolato ed è morto successivamente per i traumi riportati. Gli incidenti dei due anziani sono avvenuti davanti ad altri cercatori e nulla hanno potuto i soccorsi.

Entrambe le salme sono state restituite alle famiglie.



