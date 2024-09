L-Foundry, turni da 8 ore a ottobre, ma commessa in scadenza

Dal primo ottobre non più turni da 12, ma da 8 ore allo stabilmento L-Foundry di Avezzano specializzato nella produzione di memorie volatili e sensori d'immagine, con una commessa in scadenza il prossimo 31 dicembre. Turni di otto ore articolati su tre fasce per mantenere il ciclo continuo di produzione. La Cgil è preoccupata per il futuro dell'azienda. "Avevamo ottenuto un vertice con la Regione Abruzzo, ma poi è saltato per l'indisponibilità dei vertici dello stabilmento" ricorda Elvira De Santis della Cgil, secondo la quale è "necessario dare delle garanzie e spiegare i piani aziendali dal primo gennaio 2025, dal momento che a fine anno scadrà la commessa". In dieci anni l'azienda marsicana ha perso 400 posti di lavoro.



