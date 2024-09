Marsilio, automotive in crisi, servono certezze

"La crisi che sta colpendo il settore dell'automotive per aver inseguito alcuni obiettivi troppo avanzati, poco alla portata e alla misura della capacità produttiva e innovativa del nostro sistema industriale nazionale, ha finalmente fatto aprire gli occhi a molti e ha dato il via a una riflessione che io spero possa concludersi nel più breve tempo possibile per restituire certezze al mercato e prospettive solide di sviluppo al sistema industriale". Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in occasione di UilCamp, iniziativa che coinvolge circa cento giovani del sindacato, riuniti a Vasto (Chieti), per parlare di transizione industriale e Intelligenza artificiale.

Nel sottolineare che "la Uil ci sta aiutando a sollevare il dibattito che noi, dalla nostra responsabilità politica, abbiamo più volte sollevato in passato ottenendo poco ascolto", Marsilio ha ringraziato il sindacato per "avere scelto l'Abruzzo come sede del proprio campus di formazione dei giovani quadri da tutta Italia, segno di attenzione verso la nostra regione, sempre ospitale".



