Sono iniziati i sopralluoghi per la messa in sicurezza della strada 479 Sannite, nel territorio comunale di Anversa degli Abruzzi (L'Aquila), dove lunedì scorso un enorme masso, circa due metri di diametro, si è staccato dalla parete rocciosa ed è finito sul muro stradale. La strada statale conduce a Scanno (L'Aquila).

"Nel corso dei rilievi non sono comunque emerse gravi anomalie tanto che non si è resa necessaria la chiusura della strada" ha spiegato il presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso. Sulla parete rocciosa, in passato, erano state posizionate le reti paramassi. Il distacco di lunedì è avvenuto sulla parte più alta della parete che sarà sistemata nei prossimi giorni.



