Bombardamento Pescara 1943, sabato convegno Anpi su tema guerre

Pescara ricorda il drammatico bombardamento del 14 settembre 1943 con una iniziativa a cura della sezione cittadina dell'Anpi Giuseppe e Renato Gialluca in collaborazione con l'Associazione Nazionale Vittime Civili di guerra ed il Comune di Pescara: quest'anno verrà affrontato il tema della guerra attraverso una visione che tenga insieme la seconda guerra mondiale con l'attualità delle guerre in Palestina ed Ucraina. Sabato si terrà un dibattito dal titolo "La guerra, ora e allora. Verso un nuovo conflitto mondiale?" a Piazza Sacro Cuore a Pescara, alle ore 19.00. Dopo un reading con brani dello scrittore Luis Sepúlveda interpretato da Paolo Verlengia, ed i saluti di Carlo Sprecacenere (ANVCG Pescara), ci sarà un dibattito con Vincenzo Calò della Segreteria Nazionale Anpi, Tommaso Mons. Valentinetti Arcivescovo Penne Pescara, l'Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Pescara Valeria Toppetti, Nicola Trifuoggi (Presidente Anpi Sezione di Pescara), Giancarlo Del Torto (Emergency), Luca Prosperi (giornalista), Maurizio Acerbo (segretario nazionale PRC), Paolo Castellucci (AVS - Radici in Comune), Massimiano Di Pillo (lista Pettinari Sindaco). Il dibattito sarà moderato da Lorella Cappio del coordinamento "Disarmare la Pace, disertare la guerra".

"L'obiettivo è coinvolgere la cittadinanza democratica e antifascista in una riflessione sui conflitti bellici di ieri e di oggi, attraverso un dibattito plurale che evidenzi sia la tragicità della guerra, che il quadro geopolitico e le possibili soluzioni diplomatiche che portino alla pace; considerazioni e valutazioni che, in merito soprattutto al ruolo del nostro Paese, avranno come vertice la nostra Costituzione ed i suoi dettami, con uno sguardo al Diritto Internazionale e le sue norme", spiega l'Anpi Gialluca in una nota.



