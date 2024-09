Perdonanza e Giubileo, 300mila euro per iniziative culturali

La Regione Abruzzo ha inserito nella Legge di assestamento lo stanziamento di 300mila euro per promuovere iniziative della Perdonanza, in sinergia con quelle legate al Giubileo del 2025. Lo annuncia Roberto Santangelo, assessore regionale con delega ai Beni e alle Attività culturali, promotore della misura con il sostegno del presidente Marco Marsilio. "La Perdonanza Celestiniana - spiega Santangelo - primo Giubileo della storia e patrimonio immateriale Unesco, è un momento di condivisione sociale importante per la comunità aquilana e abruzzese e la visita di Papa Francesco nel 2022, durante la quale ha presieduto il solenne rito di apertura della Porta Santa della Basilica di Collemaggio, ha segnato un momento cruciale per la valorizzazione del significato più autentico dell'evento civile e religioso, aprendo la strada per un percorso condiviso in vista del Giubileo 2025".

Una situazione che rafforza la collaborazione tra Roma e l'Abruzzo: "Il rapporto sinergico tra le Istituzioni e gli enti culturali della Capitale con l'Abruzzo dura già da tempo - sottolinea l'assessore che è anche presidente del Consiglio comunale dell'Aquila - agevolato anche dalla vicinanza geografica, e il Giubileo 2025, per le sue origini storiche che affondano nell'identità stessa della città dell'Aquila, offre un'occasione unica per promuovere un programma di iniziative culturali condivise. L'assessorato ai Beni, attività culturali e si spettacolo è pronto ad avviare una progettualità storica, artistica e religiosa insieme alla Capitale per far sì che il prossimo evento giubilare richiami alla memoria il messaggio della Bolla Celestiniana, restituendo completezza alla storia culturale del Giubileo".



