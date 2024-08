Omicidio Thomas a Pescara, depositata relazione dell'autopsia

Novità sull'omicidio di Christopher Thomas Luciani, il giovane brutalmente ucciso con 25 coltellate, per futili motivi, in un parco del centro di Pescara, lo scorso 23 giugno. Sono state depositate, come riferisce la Tgr Abruzzo, le risultanze dell'autopsia eseguita dal medico legale Cristian D'Ovidio. L'esame, oltre a far emergere conferme sulle modalità del delitto, avrebbe consentito ulteriori verifiche su quanto accaduto.

La relazione del medico legale è ora nelle mani del capo della Procura dei minori dell'Aquila, David Mancini. Stando alle informazioni trapelate subito dopo l'esame autoptico, eseguito a pochi giorni dal delitto, il 17enne era morto a causa di uno shock emorragico irreversibile provocato dalle lesioni che hanno interessato entrambi i polmoni. Christopher era stato raggiunto da 25 coltellate. Sottoposti a fermo, per il delitto, due sedicenni.

Intanto alle 18, Crox - questo il soprannome del ragazzo che avrebbe compiuto 17 anni oggi - verrà ricordato all'antistadio Flacco del capoluogo adriatico, con una partita di calcio tra i suoi amici e le rappresentative giovanili del Pescara.



