Censimenti Istat, a Pomilio Blumm le campagne di comunicazione

Pomilio Blumm ha vinto il bando di gara per le campagne di comunicazione dei censimenti permanenti dell'Istat: l'incarico affidato alla società pescarese prevede l'ideazione, lo sviluppo e la realizzazione delle campagne di comunicazione del censimento della popolazione e delle abitazioni e dei censimenti permanenti economici (Imprese, Istituzioni pubbliche, Istituzioni Non profit, Agricoltura), previsti dall'Istat nel triennio 2024-2027, nonché una campagna generalista dedicata alla valorizzazione dei censimenti nell'ambito delle celebrazioni del centenario dell'Istat che si terrà nel 2026. L'incarico supera i due milioni di euro.

L'Istituto nazionale di statistica ha confermato così la sua fiducia alla società che nel 2018 per girare lo spot a supporto del lancio della nuova rilevazione inserì tra le location anche alcuni luoghi di Pescara. "Siamo molto soddisfatti per questo nuovo, importante traguardo - spiega il presidente Franco Pomilio - perché rappresenta un'ulteriore tappa di un percorso che ci vede protagonisti nel racconto attraverso i dati. Nel corso degli anni abbiamo sviluppato un nostro esclusivo metodo che combina dati e narrazione per comunicare in modo efficace informazioni o storie basate sui dati, rendendoli più accessibili e comprensibili. Queste tecniche le abbiamo applicate nella progettazione di infografiche interattive già impiegate dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo per coinvolgere i cittadini su temi complessi".



