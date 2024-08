Calcio: Pescara e Pineto. domani al via la serie C

Domani sera riparte la stagione delle abruzzesi di C Pescara e Pineto. I biancazzurri saranno di scena a Terni (ore 20.45), e alla stessa ora l'undici pinetese riceverà la visita della Lucchese.

Il Pescara di Silvio Baldini è un cantiere aperto e in Umbria la squadra si presenterà ancora incompleta. Baldini non si fascia la testa e pensa positivo. "Ho buone sensazioni direi positive perché da quando siamo passati al 4-3-3 abbiamo dimostrato di poter competere con chiunque come ha detto anche l'amichevole con il Cerignola. Squadra cresciuta sotto l'aspetto della personalità, della condizione e quindi sono oggi positivo.

La Ternana? Il vero avversario siamo noi stessi. Dobbiamo avere la voglia di giocare, stupire e fare quello che possiamo e sappiamo. Vi dico che a maggio saremo tutti contenti. Dipende anche da noi e da come affronteremo l'avversario di turno. La Ternana ha il suo modo di stare in campo e noi dovremo essere bravi a non farli giocare come vorrebbero". De Marco ha un po' di febbre e non si è allenato, ma partirà per l'Umbria. Mulè e Lonardi, gli ultimi arrivati, saranno convocati. Squalificato Sasanelli. Questa la formazione (che giocherà con il 4-3-3) che scenderà in campo al "Libero Liberati". Plizzàri Pierozzi Brosco Pellacani Crialese Tunjov Squizzato Dagasso Bentivegna Vergani Cangiano.



