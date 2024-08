Spiagge prese d'assalto per Ferragosto

Spiagge prese d'assalto in Abruzzo. Il caldo ha portato migliaia di persone nei lidi e in acqua alla ricerca di un po' di refrigerio per combattere l'afa e gli oltre 35 gradi di temperatura. Per tanti, come da tradizione, pranzo al mare con amici e parenti. Sin dalle prime ore del mattino abruzzesi, ma anche molti turisti hanno raggiunto le spiagge. A sorvegliarle, come da tradizione, le forze dell'ordine, in particolare la Guardia Costiera che anche con l'ausilio di un mezzo aereo del Nucleo Aereo Guardia Costiera di Pescara ha sorvolato la costa abruzzese.



