Investì e uccise anziana ad Avezzano, arrestato per omicidio

Finisce ai domiciliari dopo aver investito una donna 87enne a Avezzano, poi deceduta.

L'incidente risale alla tarda serata del 27 luglio, durante una festa patronale. Il presunto responsabile, accedendo in una zona temporaneamente interdetta alla circolazione ed affollata di persone che partecipavano alla festa, ha investito l'anziana.

La donna è rovinata a terra riportando gravi lesioni. E' morta dopo alcuni giorni di ricovero all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso ma, al contrario, ha cercato invano di allontanarsi dal luogo dell'incidente. La sua auto è stata, tuttavia, bloccata dalle persone in strada e qualcuno è riuscito a sfilare la chiave dal blocco di accensione.

Gli agenti del Commissariato di Avezzano, con l'ausilio dei militari del Nucleo Radio mobile dei Carabinieri, hanno sottoposto l'uomo all'esame etilometrico. I successivi accertamenti tecnici, svolti da personale della Sottosezione Polizia Stradale di Avezzano, hanno ricostruito la dinamica dell'incidente.

Di qui, il provvedimento cautelare dei domiciliari, notificato sabato scorso in ragione di gravi indizi di colpevolezza ma, soprattutto - secondo la valutazione dell'autorità giudiziaria - alla luce del pericolo che venisse ripetuta analoga condotta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA