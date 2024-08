Azzurro Storie di Mare, Convertini racconta Pescara su Rai1

'Azzurro Storie di mare' torna a raccontare le bellezze e le eccellenze della costa abruzzese. La puntata in onda oggi, sabato 10 agosto, su RaiUno alle 12, è interamente dedicata a Pescara.

Beppe Convertini salirà a bordo del motopeschereccio 'Nonno Remo' per una mattinata alla scoperta della pesca delle vongole con tanto di assaggio del guazzetto preparato in barca dal comandante.

Le telecamere racconteranno la storia di Sergio Madonna che ha trascorso tutta la vita a riparare le reti da pesca. La puntata proseguirà nel nel lido di Franca che, a ottant'anni, prepara ogni giorno il suo gustosissimo "Brodetto di pesce nel coccio" nella cucina del suo lido La Tramontana.

C'è tempo anche per una capatina al mercato ittico dove viene effettuata la vendita del pescato al pubblico e al Museo delle Genti del Mare dedicato al patrimonio culturale della marineria e della pesca. In un omaggio a D'Annunzio, "Azzurro" questa settimana porta i telespettatori anche sui trabocchi, vecchie piattaforme in legno che un tempo venivano utilizzate per la pesca. Convertini incontrerà due volontari del salvataggio in mare con i loro cani Nebbia e Spike che simuleranno un intervento operativo.

Non mancherà un approccio musicale con un testimonial d'eccezione: Fred De Palma. La sua presenza crea un ponte tra le antiche tradizioni e la contemporaneità, per esplorare angoli nascosti del capoluogo adriatico e vivere momenti indimenticabili arricchiti dalla sue energia e dalla sua passione per il mare.

Saluto finale dalla spiaggia, dove Piero Mazzocchetti, accompagnato da un mandolino, una chitarra e una coppia di ballerini, farà ascoltare una meravigliosa versione di Caruso.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA