Cpo Abruzzo a Comune Castiglione a Casauria, rispettare parità

"Disattesi i principi e le norme sulla rappresentanza di genere nelle giunte comunali" a Castiglione a Casauria. Lo afferma, rilanciando la segnalazione arrivata dal gruppo consiliare Siamo Castiglione, la commissione Pari opportunità del Consiglio regionale dell'Abruzzo, sottolineando che il sindaco ha l'obbligo di "nominare la Giunta nel rispetto delle norme riguardanti la parità di genere, ovvero provvedendo all'istruttoria come per legge, al fine di nominare anche il genere meno rappresentato che, nel caso di specie, è quello femminile".

Facendo riferimento alle norme in materia, la presidente della commissione, l'avvocato Maria Franca D'Agostino, in una nota inviata al sindaco sottolinea che le disposizioni legali hanno "carattere precettivo, finalizzato a rendere effettiva la partecipazione di entrambi i sessi in condizioni di pari opportunità, alla vita istituzionale degli enti territoriali.

Del resto - osserva - neanche il mancato adeguamento dello Statuto comunale alla normativa vigente potrebbe essere condizione giustificativa per la mancata attuazione della parità di genere nelle giunte comunali".

In particolare, secondo D'Agostino, "per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti" trovano applicazione le disposizioni normative secondo le quali "è previsto che gli statuti comunali e provinciali stabiliscano norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti".





