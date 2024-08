Comune Sulmona, Carlo Alicandri Ciufelli nuovo assessore

Carlo Alicandri Ciufelli, 74 anni, già primario e capo dipartimento dell'ospedale di Teramo, è il nuovo assessore del Comune di Sulmona. La nomina è arrivata da sindaco della città ovidiana, Gianfranco Di Piero. "Personalità di elevato valore professionale e spessore culturale" sono le parole utilizzate dal primo cittadino, per presentare il nuovo assessore, che avrà in mano anche le deleghe relative a sanità, lavoro e formazione, turismo, cultura e artigianato. Profilo di sinistra, quello di Alicandri Ciufelli che ha accettato la nomina diretta del sindaco, dopo il tentennamento dei gruppi politici.

"Sono venuto in soccorso alla città che è in sofferenza. A questa città sono molto legato. Basti pensare che in piazza Garibaldi sono nati tutti i miei avi"- ha commentato il neo assessore che, tra le prime priorità, ha in mente proprio la valorizzazione dei prodotti artigianali del mercato della piazza. Non solo. Ciufelli sta organizzando gli stati generali della cultura della Valle Peligna. "Faremo una giornata di studi propedeutica a tale evento, proprio a settembre. L'obiettivo è unire le singole comunità intorno alla cultura. Per questo voglio dialogare con tutti, anche con le opposizioni"- ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA