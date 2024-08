Provincia Chieti: presidente assegna deleghe ai consiglieri

Il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, ha ufficialmente assegnato le deleghe operative ai consiglieri della maggioranza che nelle materie di competenza avranno la responsabilità di coadiuvare il presidente nell'attuazione dei programmi e dei progetti previsti, impartendo direttive per la loro realizzazione e verificando lo stato di avanzamento delle attività. Alla consigliera Marianna Apilongo è stata assegnata la delega alla viabilità provinciale dell'aree Alto e Basso Sangro e agli edifici scolastici provinciali di Atessa. Silvia Di Pasquale si occuperà dell'edilizia scolastica nel capoluogo di Chieti. Alessandro La Verghetta seguirà le strutture scolastiche provinciali nei comuni di San Salvo, Vasto, Casalbordino, Gissi e Scerni. Carlo Moro avrà la responsabilità dei distretti manutentivi dell'intera area Vastese e della Polizia Provinciale, nonché la delega alle Pari Opportunità a supporto della Consigliera di parità Monica Brandiferri e alla Valutazione Ambientale Strategica.

Angelo Radica sarà responsabile della viabilità dell'area Ortonese, nonché dell'edilizia scolastica dei plessi provinciali ricadenti nei comuni di Ortona e Francavilla al Mare. Arturo Scopino si occuperà dell'edilizia scolastica dell'Istituto alberghiero "G. Marchitelli" di Villa Santa Maria, della programmazione e dell'attuazione del programma di governo, delle aree interne e dei piccoli comuni ed ha anche la delega alla stazione unica appaltante. Massimo Tiberini rappresenterà la Provincia in seno all'Unione Province Italiane e al Consiglio delle Autonomie Locali, oltre ad avere la delega alla viabilità dell'area del Chietino e all'edilizia scolastica dei plessi ricadenti nei comuni di Casoli, Lanciano e Guardiagrele.

"Ci impegniamo a garantire una gestione amministrativa efficace, che sia vicina alle esigenze del territorio e dei cittadini della Provincia di Chieti - dice Menna - La collaborazione dei consiglieri delegati sarà determinante per raggiungere gli obiettivi del nostro programma di governo, con particolare attenzione alle infrastrutture scolastiche, alla viabilità e alla valorizzazione delle aree interne e dei piccoli comuni".



