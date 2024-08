A24: demolizione controllata dei viadotti Cerqueta e Le Pastena

La Concessionaria Strada dei Parchi informa di aver completato questa mattina sull'autostrada A24, alle ore 5 circa, le operazioni di abbattimento controllato della carreggiata ovest (direzione Roma) del Viadotto Cerqueta e del viadotto Le Pastena, per complessive sei campate demolite con microcariche esplosive. Sono ripresi, infatti, con nuovo slancio, dopo il reintegro di SdP nella gestione dell'autostrada, i lavori di adeguamento sismico, che prevedono la demolizione e la ricostruzione dei viadotti nella tratta tra L'Aquila e Tornimparte.

La doppia demolizione simultanea, unica nel suon genere, ha comportato un'interruzione della viabilità sulla tratta di sole tre ore, con il traffico riaperto già pochi minuti dopo le 6 in entrambe le direzioni, sulla carreggiata opposta.

Quello odierno rappresenta l'ultimo abbattimento controllato nell'attuale fase dei lavori di adeguamento sismico sulla tratta autostradale tra L'Aquila e Tornimparte, lavori affidati a Toto Costruzioni Generali e che hanno subito una forte accelerazione da gennaio scorso quando, dopo 18 mesi di revoca, il Parlamento ha decretato il reintegro di Strada dei Parchi nel contratto di concessione delle autostrade A24-A25. I nuovi impalcati, progettati secondo le più avanzate tecniche antisismiche, verranno ricostruiti con l'utilizzo di acciaio corten e saranno provvisti di dissipatori sismici di ultima generazione.

Le operazioni di questa mattina, che hanno interessato due tra i viadotti più elevati dell'intera rete autostradale italiana, a circa 1000 metri di quota, e tra i più datati delle autostrade A24/A25, si sono concluse in tempi ridotti grazie alla sinergia tra il personale di Strada dei Parchi e i tecnici di Toto Costruzioni Generali, che hanno coordinato tutte le attività culminate con l'esplosione, eseguita dalla società specializzata Nitrex, e verificato le condizioni per riaprire l'autostrada in piena sicurezza.



