Incinta perde la bimba a 9/o mese, indagini per omicidio colposo

Era giunta alla 38/a settimana di gravidanza senza particolari problemi, ma ieri, quando si è recata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Sulmona per un tracciato, la donna, 32enne residente in Valle Peligna, ha scoperto che la sua bambina era morta. E' stato durante gli esami sanitari che i medici hanno riscontrato la morte del feto. La Asl ha immediatamente disposto un riscontro diagnostico.

I familiari della giovane hanno presentato questa mattina un esposto al commissariato di polizia, chiedendo all'autorità giudiziaria di acquisire l'intera documentazione sanitaria e accertare eventuali imperizie dei medici operanti. Il magistrato ha quindi disposto l'autopsia sulla piccola per accertare le cause del decesso e consentire di capire se l'evento ha comportato conseguenze per la donna. Sulla vicenda la Procura di Sulmona ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti.



