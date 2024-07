Giubileo 2025, vertice all'Aquila con istituzioni civili

"Un'occasione importantissima per L'Aquila". L'arcivescovo coadiutore del capoluogo, Antonio D'Angelo, ha definito con queste parole il Giubileo del 2025 in occasione di un incontro dedicato insieme ai rappresentanti delle istituzioni civili. L'incontro si è svolto questa mattina nei locali della Curia Metropolitana.

Papa Francesco, nella Bolla di indizione 'Spes non confundit', ha voluto citare la Perdonanza di Celestino V tra le tappe spirituali che la Chiesa, lungo i secoli, ha percorso prima dell'indizione del primo Giubileo del 1300 da parte Bonifacio VIII.

L'arcivescovo D'Angelo, durante il confronto con le istituzioni, ha riferito di aver incontrato nei giorni scorsi a Roma, nella sede del Dicastero vaticano per la Nuova evangelizzazione, il Coordinatore del prossimo Giubileo, monsignor Rino Fisichella, il quale ha offerto la massima disponibilità per valorizzare quanto espresso dal Papa nella Bolla riguardo alla Perdonanza Celestiniana, dicendosi pronto ad accogliere proposte e idee elaborate dalle Istituzioni locali aquilane e regionali, opportunamente condivise.

Al tavolo di coordinamento convocato dall'arcivescovo hanno partecipato il prefetto dell'Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, l'assessore al turismo del Comune del capoluogo, Ersilia Lancia, l'assessore provinciale Gabriella Sette, la rappresentante della Regione Abruzzo, Ester Di Cino, oltre al vice questore vicario Maria Tomaciello e a Fabio De Paulis (Comune dell'Aquila).

"ll Giubileo - ha dichiarato monsignor D'Angelo - è un'occasione importante. La citazione della 'grande Perdonanza' da parte di Papa Francesco nella 'Spes non confundit' è un ulteriore motivo che deve spronare tutti a lavorare alacremente e in tempi brevi, perchè parte dei pellegrini che giungeranno a Roma nel 2025, possano venire a conoscere il grande dono che Celestino V ha fatto alla Chiesa, gelosamente custodito e celebrato annualmente dagli Aquilani. Ringrazio le Istituzioni civili per aver partecipato con la nota disponibilità". Il tavolo tornerà a riunirsi entro la fine del mese di settembre.





