Mannoia apre il 40/o Festival di mezza estate di Tagliacozzo

Sarà Fiorella Mannoia, con un nuovo progetto live per orchestra sinfonica, a inaugurare domani sera (ore 21.30) il 40/o Festival internazionale di mezza estate a Tagliacozzo (L'Aquila) nella piazza dell'Obelisco. L'artista ripercorrerà i suoi successi, arrangiati in chiave moderna da alcuni dei compositori più interessanti del panorama musicale italiano. Ad accompagnarla l'Orchestra sinfonica 'Saverio Mercadante' di Altamura, diretta da Rocco De Bernardis. Sul palco anche Carlo Di Francesco (percussioni e direzione artistica), Raul Scebba (percussioni), Sebastiano Burgio (pianoforte), Pierpaolo Ranieri (basso e contrabasso) e Massimiliano Rosati (chitarre). Il tour è iniziato a giugno a Roma alle Terme di Caracalla. "Questi ultimi due anni sono stati pieni di cose meravigliose - racconta la cantante - siamo passati da pianoforte e voce, quindi un minimalismo estremo, con Danilo Rea, a un'orchestra sinfonica. Le canzoni vengono riarrangiate in un modo tanto distante dai concerti pop a cui sono abituata, ed è molto emozionante".

Da 'Caffe nero bollente' a 'Quizas Quizas Quizas', da 'Che sia benedetta' a 'Sally', in scaletta non mancheranno anche i brani più recenti come l'ultimo singolo estivo in collaborazione con Michele Bravi 'Domani è Primavera' e 'Mariposa', brano con cui ha partecipato al 74/o Festival di Sanremo.

Un vero manifesto per cantare l'orgoglio di essere donna scritto in prima persona insieme a Cheope e allo stesso Di Francesco che ha composto anche le musiche con Federica Abbate e Mattia Cerri.

"Siamo estremamente orgogliosi di avere ancora una volta Fiorella a Tagliacozzo - dice Jacopo Sipari di Pescasseroli, direttore artistico da otto anni del Festival - Abbiamo scelto di aprire i festeggiamenti per i nostri 40 anni proprio con lei visto il grande affetto che l'artista ha sempre manifestato per l'Abruzzo. La dimensione orchestrale che plasmerà meravigliosamente le sue canzoni farà il resto".



