Asl L'Aquila: nuova mensa, ok progetto e prima procedura di gara

"La nuova direzione aziendale Asl, dopo 15 anni di inerzia, ha messo mano al problema, facendo approvare un progetto a fine 2023 per realizzare nuovi locali-mensa, sulla base del quale, nei mesi scorsi, è stata espletata una prima procedura d'appalto, che però è andata deserta". Lo dichiara Mauro Antonello Tursini, direttore del dipartimento tecnico della Asl 1 Abruzzo, in merito alla segnalazione del consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, relativa ai disagi di chi lavora nel container della mensa collocato all'ospedale di L'Aquila. "Alla fine dello scorso anno - afferma Tursini - è stato approvato un progetto per la realizzazione di nuovi locali per cucina, mensa e annesso cortile, che saranno ubicati nell'edificio 12 del San Salvatore".

"In seguito a questo progetto - prosegue Tursini - per il quale è prevista una spesa di 200mila euro, due mesi fa è stata indetta una gara d'appalto a cui nessuno ha risposto; per individuare l'impresa a cui affidare i lavori della nuova mensa è già in corso una gara negoziata - continua -. In attesa di ciò, come soluzione immediata e provvisoria, nei prossimi giorni verranno messi a diposizione del container in cui si riscaldano i pasti ulteriori condizionatori per ridurre il disagio dovuto alle alte temperature".



