Hydro Building, 15 milioni di euro per riduzione emissioni CO2

La Hydro Building Systems di Atessa (Chieti) ha reso noto un importante piano di investimenti di 15 milioni di euro. Questo investimento è destinato a potenziare le infrastrutture e le tecnologie produttive dello stabilimento atessano per garantire un futuro più solido e sostenibile per tutti i lavoratori.

"L'investimento - commentano il segretario generale Fim Cisl Amedeo Nanni e della Rsu Mario Caniglia - non solo migliorerà l'efficienza produttiva, ma avrà anche un significativo impatto positivo sull'ambiente. Infatti, uno degli obiettivi principali del progetto è la riduzione delle emissioni di CO2, in linea con gli impegni dell'azienda verso la sostenibilità ambientale.

Questo permetterà di continuare a crescere e prosperare, mantenendo un forte impegno verso la tutela del nostro pianeta.

Il sindacato accoglie con favore questa notizia, che rappresenta una concreta prospettiva di crescita e stabilità per tutti i lavoratori dello stabilimento di Atessa. L'investimento garantirà non solo la conservazione dei posti di lavoro attuali, ma creerà anche nuove opportunità per il futuro. Come Fim Cisl siamo certi che i lavoratori della Hydro con il loro costante impegno, dedizione e professionalità hanno permesso questi importanti sviluppi".

Lo stesso sindacato si impegna in fine a monitorare l'implementazione del progetto per assicurare che vengano rispettati tutti gli impegni presi dall'azienda e che i benefici si riflettano effettivamente sulle condizioni di lavoro e sull'ambiente. La Hydro Building Systems Atessa occupa circa 180 unità fra lavoratori diretti e in somministrazione, produce e lavora alluminio per il settore delle costruzioni e nello specifico per la produzione di porte, finestre e facciate.





