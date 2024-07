Attrattività turistica del cratere, pubblicato avviso 'Restart'

È stato pubblicato sul portale istituzionale del Comune dell'Aquila l'avviso relativo al programma Restart "Sviluppo delle potenzialità culturali per l'attrattività turistica del cratere", destinato a istituzioni e associazioni culturali del territorio aquilano di livello nazionale riconosciute dal Ministero della Cultura e finanziate dal fondo nazionale spettacolo dal vivo (ex Fus) e nell'ambito cinema dalla legge 220/2016 (filoni di intervento A1 e A2).

L'avviso, approvato con determinazione dirigenziale del settore AQ "Progetti speciali per la rinascita, programma Restart, azioni di sistema, promozione territoriale e rilancio economico - PNRR e PNC", comprende tutti i format necessari per la presentazione delle istanze.

I requisiti di ammissione prevedono, tra l'altro, che i progetti, da realizzarsi nell'area dei Comuni del cratere sismico 2009, presentino un cofinanziamento minimo pari al 20 per cento del costo complessivo del progetto, un'incidenza massima dei costi di pubblicità e promozione pari al 15 per cento, di quelli generali pari al 10 per cento, con riferimento ai costi totali dell'iniziativa, infine una percentuale massima della spesa per personale interno non superiore al 20 per cento, in riferimento ai costi di produzione del progetto. La durata dell'avviso è di 45 giorni dalla data di pubblicazione, termine entro il quale dovranno essere presentati i progetti. Alla scadenza di detti termini, si procederà alla verifica dei requisiti e alla nomina della commissione di valutazione. Le risorse stanziate, pari a 650mila euro - di cui 600mila per il filone A1 e 50mila per quello A2 - sono state approvate con delibera Cipess 42/2023 e programmate per le finalità in questione con deliberazione di Giunta Comunale 161/2024.

L'Avviso, con relativa modulistica, è reperibile all'indirizzo www.comune.laquila.it, nonché all'albo pretorio dell'ente, al link https://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_542340_0_3.ht ml.html .



