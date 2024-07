Start-up molisana al lavoro per raccolta alghe

Si intensificano le operazioni lungo la costa adriatica di pulizia della mucillagine in mare: 'Innovation Sea', la start-up molisana specializzata nella raccolta di rifiuti marini tramite l'uso di droni, Rov e flotte di proprietà, è impegnata in questi giorni giorni nella pulizia delle acque marine dalle alghe in Adriatico.

Le operazioni includono la raccolta massiva della mucillagine che viene poi smaltita in modo sicuro e sostenibile. "La nostra priorità è proteggere l'ambiente marino e assicurare che le attività turistiche possano proseguire senza interruzioni - spiega Andrea Di Vico, Coo dell'azienda -. Stiamo lavorando incessantemente per minimizzare l'impatto della mucillagine sulle attività turistiche e sulla salute delle persone. Finora, siamo riusciti a raccoglierne fino a 7 tonnellate in una settimana, dimostrando l'efficacia della tecnologia".

La mucillagine, una sostanza gelatinosa prodotta da alghe e cianobatteri, compromette la qualità delle acque balneari.

Questo fenomeno può causare irritazioni cutanee, problemi respiratori e infezioni, oltre a provocare una notevole perdita economica per le località turistiche. In risposta a questa emergenza, InnovationSea, sta effettuando una serie di interventi urgenti nel Mar Adriatico.

Il prossimo 27 luglio, alle ore 9.30, nel porto di Termoli, la start-up organizza un evento speciale di sensibilizzazione.

"Sarà un'opportunità per discutere le soluzioni immediate e a lungo termine per la gestione della mucillagine, e per mostrare le tecnologie e le strategie che stiamo implementando - conclude Di Vico -. Questo è un problema che necessita di una risoluzione immediata".



