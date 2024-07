Calcio: parte il ritiro del Pescara, lascia il ds Delli Carri

Nel giorno della presentazione del nuovo allenatore Silvio Baldini, nel Pescara esce di scena Daniele Delli Carri. Il direttore sportivo, che era in scadenza di contratto, ha lasciato il Pescara. La sua assenza ieri alla presentazione del nuovo tecnico non era certo passata inosservata, ma nessuno avrebbe immaginato quello che è poi accaduto a poche ore dall'inizio della nuova stagione.

Questa mattina infatti i biancazzurri partono per il ritiro di Palena dove prepareranno il quarto torneo di fila di C. Come nuovo direttore sportivo del Pescara si fa il nome di Pasquale Foggia, ex ds del Benevento. Al via oggi anche la nuova stagione del Pineto che effettuerà la prima parte di preparazione a Montesilvano e successivamente a Cascia in Umbria.



