Swing sotto le stelle, la quarta edizione a Trasacco

Torna Swing sotto le Stelle con una una quarta edizione ricca di novità: per la prima volta la manifestazione si svolgerà nel centro storico del borgo di Trasacco (Trasacco) e si articolerà nella due giorni del 9 e 10 agosto.

Come sempre, l'ingresso sarà gratuito. Appassionati e curiosi, esperti e neofiti, oltre a tutti coloro che vorranno lasciarsi trasportare dai ritmi travolgenti della musica swing, lindy hop e rock'n'roll troveranno un programma ricco di appuntamenti.

Saranno sei i concerti di quest'edizione, tutti a ingresso gratuito a partire dalle 21: venerdì 9 agosto si esibiranno la Max Pirone Big Fat Band, Roberta Vaudo & The Whistles e Paola Ronci & The Reefer Men. Chiuderà la serata il dj set di The Gentleman Thief. Sabato 10 sarà la volta di Rockin'Angie & The Shakers, Greasers e Orfanelli Swing Quartet. Il dj set di Miss Yaya Pin Up chiuderà il sabato.

In entrambi i giorni, a partire dalle 17, si terranno le lezioni gratuite di ballo swing a cura di Emanuele Margiotta e Ludovica Aresu della SwingHaus e, altra novità di quest'edizione, anche quelle di ballo rock'n'roll grazie alla presenza di Lily Moore della scuola TuttiFrutti Rock'N'Roll, alla prima collaborazione con il festival.

La sera di venerdì sarà allietata anche da un'esibizione burlesque di Edith Von Hammer, forma d'arte per la prima volta presente al festival, con dei brevi intermezzi duranti i concerti. Nella due giorni ci saranno poi anche delle mostre a cura di autori locali. Previste anche esposizioni di auto vintage.

Per l'occasione, inoltre, il Comune di Trasacco promuoverà la notte bianca che animerà il borgo fino a tarda notte, oltre all'apertura dei suoi luoghi storici più identitari: la Torre Febonio e la Basilica dei Santi Cesidio e Rufino. L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Trasacco, dal Consiglio Regionale dell'Abruzzo e dalla Provincia dell'Aquila. Tra i partner dell'evento figurano l'associazione culturale Erebor, The Walk of Fame magazine, l'asd Plus Ultra, la coop La Giostra, Appennini For All, Cai 'Vallelonga-Coppa dell'Orso', Igers L'Aquila e Igers Abruzzo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA