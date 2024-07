Calcio: tre arbitri abruzzesi approdano in Can D

Dopo dieci anni un arbitro della sezione Aia (Associazione Italiana Arbitri) di Chieti approda in serie D dall'Eccellenza abruzzese. Si tratta di Pietro Sivilli.

Grande soddisfazione per la sezione teatina che ha creduto fortemente sul suo tesserato. L'Associazione Italiana Arbitri ha comunicato tutte le promozioni e le dismissioni e nel caso specifico approdano dal Cra/Cpa alla Can D altri due arbitri abruzzesi. Si tratta di Niko Pellegrino della Sezione di Teramo e di Antonio Diella della Sezione di Vasto. Un salto di grande importanza per i tre fischietti che dai campionati regionali approdano alla serie nazionale della serie D.



