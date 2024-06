Stati Generali informazione: Pallotta, Regione Abruzzo assente

"Grave l'assenza, questa mattina, di interlocutori dell'esecutivo regionale. Capisco che il presidente preferisca dedicare il sabato a impegni familiari, ma avrebbe potuto delegare qualsiasi suo assessore, e invece stamani, qui all'Aurum, vedo solo, e lo ringrazio, il leader dell'opposizione, Luciano D'Amico. Questo la dice lunga su come questa Regione voglia affrontare il tema delicato di un'assenza totale di una legge sull'editoria". Sono le parole pronunciate da Stefano Pallotta, presidente dell'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo, in apertura di lavori degli Stati Generali dell'Informazione in corso oggi all'Aurum di Pescara.



