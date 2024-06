Lega, difendere Sangritana, chiudono agenzia viaggi e noleggio

Dopo il secco no alla cessione del 30% delle quote di Sangritana Cargo Spa, la Lega ha denunciato oggi che è stata decisa la chiusura, da lunedì prossimo, della storica agenzia viaggi Sangritana a Lanciano, con cinque lavoratori interinali che andranno a casa. Si chiude anche il servizio di noleggio bus, con 7 mezzi e una decina di autisti. In conferenza stampa il segretario provinciale di Chieti della Lega, Maurizio Bucci, ha detto: "Vogliamo capire dove la capogruppo Tua vuole andare. La Sangritana deve essere al centro del dibattito politico amministrativo della Regione Abruzzo. La Sangritana paga a Tua anche gli affitti della sede e l'uso della piastra intermodale di località Saletti in Val di Sangro. Ribadiamo - aggiunge Bucci - di non fare le cessioni di quote Sangritana in stanze segrete, la società va difesa e la Lega vuole capire meglio la situazione, per questo vuole dare un contributo al dibattito".

La consigliera regionale Carla Mannetti, responsabile del settore Trasporti della Lega, ha aggiunto: "Oggi stesso chiederemo l'immediato ritiro del provvedimento che chiude l'agenzia viaggi e il noleggio bus. E' stata una decisione arbitraria. Tua va avanti per contro suo senza direttive e l'attuazione delle decisioni della commissione regionale sui trasporti. Non vogliamo decisioni che piovono dall'alto. La Sangritana è in crescita esponenziale e noi ci impegneremo a sostenerla. Chiederemo spiegazioni al presidente della Regione, Marco Marsilio, e agli assessori regionali Umberto D'Annuntiis (Trasporti pubblici) e Tiziana Magnacca (Lavoro e Attività produttive)". Presenti alla conferenza anche la vice commissaria provinciale della Lega, Graziella Di Campli e l'ex consigliere regionale Fabrizio Montepara.



