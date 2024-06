Premio Flaiano annuncia querela per diffamazione a Rondoni

La risposta di Carla Tiboni presidente del Premio Flaiano a Davide Rondoni è stata affidata ad un comunicato nel quale la Tiboni annuncia una querela per diffamazione.

"Concentrata sulle tre serate dei Premi Internazionali Flaiano, di cui questa sera si attribuiranno i Premi di Poesia, non intendo né polemizzare né rispondere all'ex componente della giuria Davide Rondoni, avendo dato mandato ai legali dell'associazione Flaiano e dei Premi Flaiano di agire in giudizio per avere Rondoni diffamato i Premi, l'associazione Flaiano e la sottoscritta quale presidente. La solidità dei premi supera brillantemente anche questo tentativo di svilirne l'importanza, che come sempre cade nel vuoto" , ha detto la Tiboni.



