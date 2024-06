A Pescara nasce il Movimento 'Pettinari per l'Abruzzo'

Si è costituito il Movimento Politico "Pettinari per l'Abruzzo" per volontà dei quattro soci fondatori, Domenico Pettinari, Claudia Brancato, Giovanni D'Andrea, e Fabio Di Remigio. Domenico Pettinari assumerà il ruolo di Presidente del neonato Movimento che si è già dato una struttura iniziale . Nominati i coordinatori di alcune aree che saranno destinate ad aumentare . Coordinatori dell'area Montesilvano - Città Sant'Angelo saranno Donato Spagnoli, Michele Cavaliere e Ilenia di Martino, coordinatore dell'area di Spoltore sarà Ivo Marrone e coordinatore delle aree interne della provincia sarà Tiziano Massimi .

Sono stati nominati anche due responsabili di dipartimento nelle figure della Dr.ssa Caterina Artese per il Dipartimento Ambiente e del Dr. Luigi Laguardia per il Dipartimento Sanità.

I neoletti consiglieri comunali della lista Pettinari Sindaco Massimiliano Di Pillo e Stefania D'Amico entreranno a far parte del direttivo assieme ai coordinatori. Assumerà un ruolo centrale del Movimento Politico il Dipartimento Giovanile che sarà rappresentato dal giovanissimo Gabriele Di Donna e dal giovane Alessandro Spada .



