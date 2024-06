A 78 anni in bicicletta per il Giro del Molise in solitaria

Il giro del Molise in bicicletta, in solitaria e senza assistenza. Luigi Cantoro, classe 1946, è pronto a questa nuova sfida che partirà mercoledì 26 giugno, alle 9.30, da Piazza Sant'Antonio a Termoli (Campobasso). Una iniziativa promossa nel segno dell'entusiasmo per diffondere, nelle varie tappe, messaggi sull'importanza della pratica sportiva e di una corretta alimentazione.

Attenzione, inoltre, rivolta alla sicurezza sul lavoro. Cantoro, assistito Inail ed ora anche atleta del Cip Molise, si fermerà in diversi Comuni della regione invitando i sindaci a diramare la cultura del benessere e delle buone pratiche. Percorrendo la media di 70-80 km al giorno, il ciclista, di origini abruzzesi ma da anni in Molise, tenderà la mano a chiunque ne abbia bisogno. Già direttore di corso della Federazione ciclistica, Cantoro si è sempre occupato di sport prestando particolare attenzione all'aspetto della salute e al sociale. "Siamo particolarmente orgogliosi delle sue iniziative - ha commentato il presidente del Cip Molise, Donatella Perrella - saremo presenti alla sua partenza e cercheremo di non mancare durante il suo percorso".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA