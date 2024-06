Rugby: Quesada, nostro lavoro sia d'ispirazione

"Con la squadra abbiamo fatto un lavoro profondo, cercando di definire gli obiettivi primari, tra questi sicuramente c'è quello di essere di ispirazione per quelli che ci seguono".

Alla vigilia della partenza del tour estivo nel Pacifico, il commissario tecnico della Nazionale di rugby maschile, Gonzalo Quesada, parla alla stampa radunata allo stadio Fattori per un'ultima seduta di rifinitura a porte aperte in cui gli azzurri hanno raccolto l'entusiasmo dell'Aquila, città tradizionalmente legata alla palla ovale.

"Abbiamo lavorato con la squadra a Verona, Treviso, Parma, attraverso sedute e raduni - ricorda - Poi abbiamo svolto a Roma la preparazione in vista degli incontri del Sei Nazioni. Ho accettato con entusiasmo la proposta di svolgere degli allenamenti all'Aquila, dove c'è il clima ideale per lavorare, anche se in questi giorni è veramente caldo. Percepire l'entusiasmo dei tanti giovanissimi nelle tribune - ha concluso guardando ragazzi e ragazzini radunati sugli spalti - ci rende orgogliosi del nostro lavoro".

Sino almeno al 2026 la Nazionale svolgerà all'Aquila i propri raduni estivi. L'accordo, come già nel corso della stagione 2023/24, porterà anche le nazionali Juniores maschili e femminili sul campo del 'Fattori'.



