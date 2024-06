Rugby: la Nazionale si preparerà all'Aquila nei prossimi 3 anni

La nazionale di rugby farà riferimento allo stadio 'Fattori' e all'Aquila per i prossimi tre anni. L'annuncio, a margine della seduta di rifinitura coordinata dal tecnico, Gonzalo Quesada, è arrivato dal presidente Fir, Marzio Innocenti, accompagnato dall'assessore regionale allo Sport, Mario Quaglieri e dal sindaco del capoluogo, Pierluigi Biondi.

"Sono molto felice che la nazionale venga qui all'Aquila a prepararsi - ha dichiarato Innocenti - ovviamente si cerca sempre una località che abbia dal punto di vista climatico quello che ci serve e, cioè, un clima fresco. Trovarlo in un posto dove il rugby ha un valore estremamente importante come L'Aquila è un valore aggiunto".

"L'Aquila - ha aggiunto - in questi ultimi anni, tutte le volte che ha ospitato un appuntamento internazionale, ha sempre risposto in maniera molto importante. È evidente che all'Aquila c'è voglia di rugby e di rugby di alto livello. La Federazione, da quando io sono presidente, fa molto per riportare L'Aquila dove deve stare e spero che anche gli aquilani lavorino in questo senso in modo che il capoluogo torni presto ad avere il rugby di alto livello tutte le settimane".

L'accordo prevede delle sessioni di preparazione, così come dei 'Summer Camp' che saranno organizzati anche in altre strutture regionali. "La Regione Abruzzo - ha confermato Quaglieri - è interessata a questo tipo di accordi e convenzioni che fanno arrivare in questa terra il grande sport".



