L'Italrugby all'Aquila per preparare il 'Summer tour'

Tribuna gremita, per lo più da bambini e ragazzini, allo stadio 'Fattori' dell'Aquila in occasione dell'allenamento a porte aperte della nazionale di rugby del ct Gonzalo Quesada, a pochi giorni dalla partenza nel 'Summer tour' nel Pacifico. Entusiasta, Giovambattista Venditti - ex azzurro e ora team manager dell'Italrugby originario di Avezzano - di tornare davanti a un pubblico che conosce bene.

"L'Aquila - ha detto a margine della seduta - è sempre stata al centro del rugby che conta per la storia che c'è qui che la definiscono una delle culle di questo sport, per cui noi delle nazionali siamo sempre felici di venire qua. Ci accolgono sempre bene e l'entusiasmo di questa mattina è fondamentale per spingere i ragazzi verso un tour difficile, per cui il minimo è veramente omaggiare questa terra di rugby".

"Sarà una bella sfida per noi - aggiunge - siamo un gruppo giovane ma che oramai ha assaporato il rugby di alto livello da diverso tempo e che però non ha mai fatto un tour estivo in cui si fa i conti con culture diverse, cibi diversi e bisognerà essere elastici. Si cresce anche così".

Gli azzurri sono reduci da uno dei migliori Sei Nazioni di sempre. "Il Sei Nazioni ci ha visto molto bene - aggiunge Venditti - e lo consideriamo un completamento del percorso della stagione scorsa. Stiamo lavorando con un gruppo già consolidato all'interno del quale i selezionatori hanno inserito dei giovani che hanno fame di giocare". Al termine dell'allenamento, i giocatori sono rimasti per delle foto con sostenitori e appassionati.

La nazionale si trasferirà ad Auckland, in Nuova Zelanda, che sarà la base degli Azzurri per la prima parte del Summer Tour.

Dopo i primi due test-match in calendario contro Samoa ad Apia e contro Tonga a Nuku'Alofa, rispettivamente il 5 e il 12 luglio, gli azzurri voleranno da Auckland verso Tokyo in vista del terzo e ultimo appuntamento di Sapporo, domenica 21 luglio, contro i padroni di casa del Giappone.



