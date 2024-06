Inaugurazione sede Nuova Accademia Olistica di Montesilvano

'La Nuova Accademia Olistica', progetto dedicato alla promozione e realizzazione di corsi di formazione, seminari e laboratori di pratiche di benessere naturale, inaugura la nuova sede, sabato 22 giugno alle 18, in via Gramsci 16 a Montesilvano (Pescara) all'interno dello studio Olistico Still Point di Danilo Calandra, osteopata e kinesiologo, e Jenny Paola Tacconelli, infermiera professionale.

Obiettivo del progetto è quello di offrire uno spazio di conoscenza e condivisione attraverso la realizzazione di corsi in presenza, di alto livello di formazione, curati da alcuni dei maggiori esperti di discipline - che spaziano dal Reiki alla Cristalloterapia, dalle Costellazioni Familiari al Qi Gong, dall'Arteterapia alla Floriterapia per citarne alcune - presenti in Abruzzo.

"Siamo felici - spiega la Tacconelli - di poter aprire a tutti le porte di questo nuovo spazio, che promette di regalare tante esperienze di crescita ed evoluzione. Sono tante le attività che abbiamo in programma per i nostri ospiti: l'Accademia è un luogo all'interno del quale è possibile, da un lato, apprendere nozioni teoriche e pratiche per aiutare la comunità a raggiungere e mantenere il benessere e l'armonia, dall'altro un luogo dove sperimentare direttamente svariate pratiche affinché arricchiscano il bagaglio culturale e personale di noi tutti".



