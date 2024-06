Rettore L'Aquila, 'Futuro al Centro progetto di confronto'

ll progetto Futuro al Centro "è un progetto di incontro e confronto dove tutti gli atenei delle tre regioni mettono a sistema le loro competenze, le loro esperienze e la loro potenzialità per implementare le capacità istituzionali di ogni singolo ateneo, la capacità didattica informativa, la capacità di terza missione". A dirlo è il rettore dell'università de L'Aquila, Edoardo Alesse, alla presentazione del progetto Futuro al Centro a Roma che vede uniti otto atenei dell'Italia Centrale per una strategia di valorizzazione condivisa. La capacità di terza missione permette "di rivolgersi - aggiunge - a istituzioni produttive del territorio, alle aziende, agli ospedali, ciò che rappresenta il terziario, per fare cose buone e che in maniera singola sarebbero più difficile fare ma che in maniera aggregata acquisiscono un significato più profondo e più forte". "Per la nostra regione - spiega Alesse - cambierà poco perché noi abbiamo già un sistema integrato che gestisce e disciplina le modalità operative degli atenei abruzzesi, si chiama Comitato di Coordinamento Regionale. Questo estende a un'area vasta, cioè alle Marche e all'Umbria, ciò che in Abruzzo già esiste, ma ne aumenta anche l'efficacia".

Alesse ricorda come abbiano vinto un progetto "importante, ecosistema dell'innovazione dell'Italia Centrale, lo abbiamo potuto fare perché eravamo insieme. Singolarmente nessuno di noi avrebbe avuto la forza di farlo. Questo ecosistema coinvolge tutti gli atenei, oltre alle aziende delle tre regioni e le istituzioni pubbliche".



