'Made in Italy', Magnacca, base per costruire strategia sviluppo

"Made in Italy è il terzo marchio per riconoscibilità al mondo. Per noi deve rappresentare non solo un sogno romantico, ma un punto di partenza per costruire una puntuale strategia di sviluppo". Lo ha dichiarato l'assessore alle Attività Produttive della Regione Abruzzo, Tiziana Magnacca, incontrando nella sede dell'Assessorato i componenti del Polo d'Innovazione Abruzzo Italy. Alla riunione hanno partecipato Cna Abruzzo, Confartigianato Imprese Abruzzo, Confartigianato Chieti L'Aquila, Ente Mostra Artigianato Artistico Abruzzese, Ascom Abruzzo, Polo Irene, Ambiente e\è Vita Abruzzo Onlus, CTE Sicura L'Aquila, FMPI, Conapi e Abruzzo4MED.

Il tavolo si è confrontato sulla legge sul Made in Italy e sulla inaugurazione della Casa del Made in Italy fissata per il prossimo 3 luglio a L'Aquila alla presenza del sottosegretario Fausta Bergamotto. L'assessore Magnacca ha evidenziato l'importanza dell'apertura a L'Aquila della Casa del Made in Italy "che per noi rappresenta uno spazio comune dove fare rete per valorizzare e promuovere l'insieme della produzione, lo stile di vita ben riconoscibile del nostro brand e nel quale l'Abruzzo che è un'eccellenza farà la sua parte".

Made in Italy è un valore aggiunto che passa anche attraverso la formazione per sviluppare competenze giuridiche ed economiche. L'assessore ha ricordato che, su proposta dell'allora assessore all'Istruzione Quaresimale, è stato previsto in Abruzzo un nuovo ciclo di studi: saranno coinvolti l'Istituto di Istruzione Superiore Statale "Ovidio" di Sulmona, l'Istituto Superiore "De Titta-Fermi" di Lanciano, il Polo liceale statale Illuminati di Atri, l'Istituto "G. Peano-C.

Rosa" di Nereto, il Polo liceale "Saffo" di Roseto degli Abruzzi e il liceo "G. Milli" di Teramo.

All'evento ha partecipato Fabiola Gallo, dirigente del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. "Lavoriamo insieme per diventare protagonisti per la promozione e valorizzazione del brand Made in Italy di cui l'Abruzzo è un'eccellenza e farà la sua parte anche attraverso questo assessorato" conclude l'assessore.



