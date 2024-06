Donati cucina e mobili alla Neurochirurgia del 'S.Salvatore'

L'Associazione L'Aquila per la vita e la Fondazione Carispaq hanno donato alcune apparecchiature al reparto di Neurochirurgia dell'Ospedale San Salvatore dell'Aquila. Si tratta di una nuova iniziativa di solidarietà che ha come obiettivo migliorare la qualità della vita dei pazienti e del personale che presta servizio in una delle Unità Operative d'eccellenza del nosocomio aquilano: in particolare, la donazione ha permesso di acquistare una cucina completa a servizio del personale sanitario, tre postazioni per il lavoro dei medici, l'allestimento dello studio del direttore e l'allestimento del salottino per i degenti e altri mobili e suppellettili per il reparto stesso. Alla cerimonia di questa mattina hanno partecipato il primario di Neurochirurgia Alessandro Ricci, il presidente della Fondazione Carispaq, Domenico Taglieri, il presidente dell'Associazione L'Aquila per la Vita Onlus, Giorgio Paravano, e l'assessore alle politiche sociali del Comune dell'Aquila Manuela Tursini. "Ancora un'altra virtuosa collaborazione tra Fondazione Carispaq e l'associazione L'Aquila per la Vita in una logica di sussidiarietà con gli enti preposti che ha come scopo quello di migliorare il livello dell'assistenza sanitaria - ha spiegato Taglieri - Anche questa nuova iniziativa tende a dare risposte concrete ai bisogni di salute e qualità delle cure che arrivano dal territorio. Con questa nuova donazione, infatti, un'Unità d'eccellenza come questa di Neurochirurgia si dota di strumenti indispensabili per migliorare il servizio offerto dall'ospedale aquilano". "Ennesima iniziativa in collaborazione con la Fondazione che ancora una volta dimostra una sensibilità fuori dal normale sui temi della salute pubblica e in particolare su quella del nostro territorio. L'Aquila per la vita - ha aggiunto Paravano - da molto tempo ha allargato i suoi interventi ad altre discipline, non soltanto quella oncologica, oggi salutiamo con orgoglio e piena soddisfazione la donazione di attrezzature utili a rendere più funzionale l'attività di un reparto che rappresenta una delle indiscutibili eccellenze del nostro ospedale ovvero l'Unità operativa complessa di Neurochirurgia diretta da Alessandro Ricci che, oltre ad essere un insigne chirurgo, si è dimostrato un vero e proprio manager della sanità, gestendo il reparto con assoluta lungimiranza".



